Центробанк Австралії зберіг облікову ставку на мінімальному за 60 років рівні

Резервний банк /центробанк/ Австралії 5 серпня прийняв рішення про збереження облікової ставки міжбанківського кредиту на її колишньому рівні - 2,5%, передає ПРАЙМ.

"Останнім часом з'явилися деякі ознаки поліпшення ситуації на ринку праці, але, ймовірно, буде потрібно ще якийсь час для того, щоб почалося неухильне зниження рівня безробіття, - заявив голова центробанку Гленн Стівенс, коментуючи сьогоднішнє рішення. - Останні дані свідчать про зростання інфляції, в той же час зростання заробітної плати істотно сповільнилося, і це дозволяє припустити, що інфляція буде зростати в межах прогнозованих показників. З урахуванням сформованих умов, Резервний банк вирішив, що найбільш розумним курсом буде період стабільних облікових ставок".

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