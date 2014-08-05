Долар на міжбанку зріс до 12,55 грн

У вівторок, 5 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань - 12,3500/12,5500, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Котирування по євро-гривні пішли вгору до 16,5750/16,8460.

Ціни на російську валюту піднялися до 0,3448/0,3504.

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Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 4 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,2500/12,4500, на 12:00 звузився спред до 12,3400/12,4300. На закриття торгів цінові рівні піднялися до 12,4000/12,5000.

Нацбанк у понеділок на ринок не виходив.