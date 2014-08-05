«Ощадбанк» не має наміру працювати з російським Фондом захисту вкладників у Криму

Державний «Ощадбанк» виконує свої зобов'язання перед кримськими клієнтами і не має наміру перераховувати кошти російському Фонду захисту вкладників, повідомила УНІАН прес-служба банку з посиланням на голову правління Андрія Пишного.

За інформацією банку, після анексії Криму і привласнення майна «Ощадбанку» на півострові, російські окупанти через Фонд захисту вкладників претендують на права банку за договорами банківських вкладів.

«Ми не потребуємо жодної допомоги, а тим більше від резидентів держави-агресора, держави-окупанта, яка перебуває під міжнародними санкціями. Це вони є боржниками. За все доведеться платити. Рахунок вже пішов», - наводяться у повідомленні слова Пишного.

Банкір нагадав, що майно банку, документація, клієнтська база даних і готівка у сховищі банку були захоплені, і всі законні спроби вивезти готівку і документацію на материкову частину України були блоковані.

Читайте такожОкупанти Криму заявляють, що МТС-Україна протягом 48 годин покине півострів

Як повідомляв УНІАН, 16 березня відбувся нелегітимний референдум з питання про статус Криму, за підсумками якого самопроголошена кримська влада заявила про входження автономії до складу Російської Федерації, при цьому США і Євросоюз відмовилися визнавати результати референдуму і застосували низку санкцій стосовно російських бізнесменів і чиновників.

Центробанк РФ з 21 квітня заборонив діяльність у Криму структурних підрозділів низки українських банків, а також передав майно «Ощадбанку» і «ПриватБанку» кримському Фонду захисту вкладників.

7 травня Національний банк України заборонив усім українським банкам здійснювати діяльність у Криму до закінчення російської окупації, і на даний час банки вживають заходів для закриття своїх підрозділів в автономії, але, за інформацією банкірів, це зв'язано з низкою труднощів.

Наприкінці липня «Ощадбанк» заявив про готовність виплачувати громадянам України вклади, внесені на території Автономної республіки Крим і Севастополя.