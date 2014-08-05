Мінекономрозвитку прогнозує зростання ВВП на 1,5% в 2015 році

Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України у 2015 році на 1,5%, якщо збройний конфлікт на Донбасі буде завершено до кінця 2014 року.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під українсько-японського бізнес-форуму заявив міністр економрозвитку Павло Шеремета.

«Ми зараз прогнозуємо «плюс» по зростанню ВВП, невеликий, на жаль, але плюс», - сказав Шеремета.

За його словами, Мінекономрозвитку має два сценарії, які залежатимуть від того, як економіка відреагує на заходи уряду з полегшення ведення бізнесу.

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На уточнююче запитання про можливий темп зростання ВВП, Шеремета відповів, що йдеться про 1,5%, відзначивши, що обидва сценарії передбачають завершення конфлікту на Донбасі у поточному році.

«Інакше це будуть інші прогнози», - сказав він.