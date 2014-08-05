Банкіри роз'яснили порядок сплати податків з відсотків за депозитами

ІЗ 1 серпня банки перераховують податок у розмірі 15% нарахованих процентів із вкладу незалежно від дати його розміщення, повідомили УНІАН у прес-службі «Південкомбанку».

«Південкомбанк» нагадав, що з 1 серпня введено податок з процентного доходу, нарахованого за поточними і депозитними банківськими рахунками фізичних осіб, а також за ощадними сертифікатами, вкладами у кредитних спілках. Банк щомісяця утримуватиме і перераховуватиме податок, а також подаватиме податковий розрахунок без надання інформації по окремих рахунках і фізичних особах. При достроковому розірванні договору переплата податку зараховуватиметься в рахунок податку майбутніх періодів.

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Як пояснили в «Укрінбанку», доходи у вигляді процентів на поточні або карткові рахунки, що використовуються виключно для зарахування заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інших соціальних виплат, не підлягають оподаткуванню.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від капіталу», згідно з яким запроваджується єдина 15% лінійна ставка оподаткування пасивних доходів фізичних осіб, до яких належать і відсотки за вкладами, замість затвердженої раніше прогресивної шкали від 15 до 25%.