НБУ вирішив вийти на міжбанк

Національний банк України у вівторок прийняв рішення вийти на міжбанківський валютний ринок з двосторонніми котируваннями на рівні 11,93/12,26 грн/дол. Про це повідомляється на офіційній сторінці регулятора у Facebook.

"НБУ рішуче налаштований на реалізацію гнучкого курсоутворення і перехід до інфляційного таргетування. Одночасно будучи регулятором, він має право на згладжування сплесків обмінного курсу гривні при надмірній волатильності ринку", - йдеться в повідомленні.

Нацбанк зазначає, що зараз валютний ринок перебуває практично в рівноважному стані, а підвищення попиту на готівкову іноземну валюту має інерційний характер, зумовлений політичними подіями минулого тижня.

«Поточне звуження міжбанківського ринку не дає змоги повністю реалізуватися механізму ринкового курсоутворення і, своєю чергою, направляє ринку неправильні сигнали про реальну вартість гривні», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, Нацбанк має намір поповнити резерви до кінця поточного року за рахунок купівлі валюти, її джерелами зокрема стануть надходження від експорту продукції АПК і коштів іноземних інвесторів, зацікавлених у купівлі ПДВ-облігацій.

Крім того, регулятор зазначив, що протягом останніх трьох місяців великий імпортер України НАК «Нафтогаз України» купує на ринку іноземну валюту для оплати реверсу газу з Європи.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня гривня подолала психологічну позначку в 12 грн/дол., і таким чином з початку року національна валюта знецінилася щодо долара більш як на 50%.

31 липня Верховна Рада не підтримала відставку Арсенія Яценюка з посади прем'єр-міністра України і прийняла запропоновані урядом зміни до Податкового кодексу та держбюджету на 2014 рік.

На думку експертів, ухвалення цих законів необхідно для отримання наступного траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду і повинно поступово знизити напругу на валютному ринку, в результаті чого в найближчі кілька днів курс повинен стабілізуватися на рівні близько 12 грн/дол.