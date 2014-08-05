Медведєв припускає збільшення в Росії податків через санкції

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв допускає збільшення податкового навантаження в Росії на тлі західних санкцій.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні на нараді про бюджетні проектування на 2015 рік і плановий період 2016 і 2017 років.

«Щоб домогтися подальшого зростання, нам потрібно сконцентруватися на пріоритетах і, звичайно, підвищити ефективність державних видатків - це очевидно, це загальне місце, ми завжди про це говоримо під час будь-яких економічних нарад. З іншого боку, потрібно проаналізувати і додаткові можливості мобілізації доходів, включаючи найрізноманітніші варіанти, навіть збільшення податкового навантаження, незважаючи на те, що до цього заходу потрібно вдаватися у крайньому разі», - сказав Медведєв.

За його словами, вже низка питань розглядалася і є деякі пропозиції з цього приводу.

«Потрібно ще раз обговорити всі за і проти, перш ніж будуть прийняті остаточні, тобто нормативні рішення», - додав він.

Медведєв наголосив, що результатом роботи уряду має бути реалістичний і збалансований бюджет - бюджет, який враховує поточний стан справ у російській і світовій економіці, в тому числі і негативні наслідки санкцій проти Росії.

«Зрозуміло, що умови для зовнішніх запозичень не дуже добрі, іноземні інвестиції теж перебувають під певними сумнівами, тому, очевидно, нам доведеться активніше займатися імпортозаміщенням, підтримкою нашої високотехнологічної промисловості, включаючи промисловість атомну, ракетно-космічну та інші, звичайно, види високих технологій», - додав він.

За його словами, ситуація, що склалася навколо Росії, справді ставить перед урядом додаткові обмеження і вимагає відповіді на довгострокові виклики вже зараз.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня європейські лідери домовилися про запровадження економічних санкцій проти Росії. Вони стосуються обмеження доступу російських банків до європейських фінансових ринків, запровадження ембарго на торгівлю зброєю, запровадження експортних обмежень на товари подвійного використання та обмеження доступу Росії до технологій у нафтовому секторі. Також ЄС запровадив санкції проти кількох фізичних осіб.

Також США 29 липня запровадили нові економічні санкції проти РФ у зв'язку з анексією українського Криму Росією і дестабілізацією в Україні. Вони стосуються трьох російських банків - «Банк Москви», «Російський сільськогосподарський банк» і «ВТБ-банк», а також «Об'єднаної суднобудівної корпорації».

Пізніше до санкцій приєдналися Японія, Швейцарія та низка інших розвинених країн світу.