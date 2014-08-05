Долар на міжбанку встановився на 12,50 грн

У вівторок, 5 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,3500/12,5500, на 12:00 звузився спред до 12,3500/12,5000. На закриття торгів цінові рівні залишилися без змін - 12,3500/12,5000, повідомляє ІнтерБізнесКонслатинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,5750/16,8460, на 12:00 ціни пішли вниз до 16,5660/16,7405. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 16,5250/16,7295.

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Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3448/0,3504, на 12:00 ціни знизилися до 0,3445/0,3491. На закриття торгів ціни відкотилися до рівня 0,3462/0,3493.