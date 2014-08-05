"Родовід Банк" виплатив понад 250 млн гривень зайвих відсотків

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом нанесення колишніми посадовими особами державного "Родовід Банку" збитків на суму понад 250 млн грн, повідомляється на сайті прокуратури.

Згідно з повідомленням, Генпрокуратура встановила, що посадові особи "Родовід Банку" за відсутності відповідних повноважень уклали з приватним товариством депозитний договір за суттєво завищеними відсотками.

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«Внаслідок таких незаконних дій банк, що має державну частку, виплатив понад чверть мільярда гривень зайвих відсотків, чим завдано збитків банку в особливо великих розмірах», - йдеться в повідомленні відомства.

За результатами перевірки за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі до 12 років.

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» (Київ) працює на ринку України з 1990 року та входить до групи великих банків. У 2009 році банк був докапіталізований за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.

14 вересня 2011 року Кабінет міністрів України своїм розпорядженням створив на базі «Родовід Банку» санаційний банк, головними завданнями якого є продовження роботи щодо повернення власних активів; робота з проблемними активами державних банків і банків, капіталізованих за участю держави.