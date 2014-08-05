Польща очікує 40% падіння експорту в Україну цього року

Найбільший безпосередній західний сусід України, Польща, очікує цього року скорочення свого експорту на український ринок на 40% через зниження попиту, викликане, зокрема, девальвацією гривні.

Про це сказав віце-прем'єр-міністр і міністр економіки Польщі Януш Пехочіньскій у вівторок агентству РАР.

Він відзначив, що польські компанії, які продають в Україні домашню техніку, меблі, вікна і вироби з дерева, вже зафіксували зниження продажів у межах 30-60 відсотків.

За оцінками Пехочіньского, зниження польського експорту на український ринок цього року вдвічі перевищить падіння постачань до Росії, попри те, що вона вже почала обмежувати експорт з Польщі.

«Чітко видно, що нас очікує триваліша торгово-політична війна, ніж можна було чекати раніше», - сказав віце-прем'єр.

З 1 серпня Росія заборонила ввезення з Польщі овочів і фруктів, що польська влада назвала помстою росіян за введені напередодні проти них санкції ЄС через ситуацію в Україні.

Пехочіньскій не пояснив, чому польська влада очікує суттєвішого зниження постачань до України, ніж до Росії, але відзначив, що польська економіка «серйозно» постраждає через зменшення постачань на ці ринки.

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«Якби не ситуація в Україні, зростання ВВП в Польщі становило б цього року 3,5%, експорт досяг би 170 млрд дол., і ми б зафіксували профіцит у зовнішній торгівлі», - сказав він, відзначивши, що тепер польська влада очікує на 0,5-0,6% менше зростання ВВП.

Він вважає, що ситуація в Україні може призвести до того, що в Європі цього року не буде зафіксовано очікуваної раніше активізації економічній активності.

Пехочіньскій додав, що розширення Росією введених санкцій проти польських сільгоспвиробників може збільшити їх збитки більш ніж на 700 млн. дол. цього року, і нагадав, що Польща має намір добиватися компенсацій від Європейської комісії.

Він також повідомив, що має намір ініціювати створення спеціальної «антикризової» групи, яка б концентрувалася на питаннях, пов'язаних з роботою польських компаній на ринках країн колишнього Радянського Союзу.

Як повідомляв УНІАН, за даними польської статистики, минулого року Україна посіла восьме місце в десятці найбільших ринків збуту польських товарів на тлі п'ятого місця Російської Федерації.

Виробники з Польщі продали до України товари на 4,3 млрд євро, тоді як до Росії - на 8,1 млрд євро, при загальному експорті в більш ніж 150 млрд євро, 75% якого припало на країни, які входять до Євросоюзу.

Цього тижня вперше з квітня поточного року долар в Україні на міжбанку подорожчав до більш ніж 12 грн, а на закритті сьогоднішніх торгів піднявся до 12,5 грн. Разом з тим цей курс залишився нижчим за історичний максимум на рівні більш ніж 13 грн, досягнутий у квітні 2014 року.