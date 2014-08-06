Українські підприємства не можуть повернути багатомільйонні депозити з Дельта Банку

Підприємства намагаються повернути 16,3 і 22 мільйони доларів депозитного вкладу, відповідно, та розірвати договірні відносини.

Як повідомляють підприємства всі спроби отримати вклади - безрезультатні.

«Всі звернення до банку про виплату відсотків, а надалі про повернення депозиту завершувалися тим, що банк повідомляв, що не бажає припиняти відносини з вкладниками або посилався на невиконання кредитні зобов'язання», - коментує ситуацію юрист, що супроводжує справу з ПАТ «Дельта Банк ».

У результаті підприємства змушені були звернутися в Господарський суд міста Києва.

«Протягом двох місяців дається оцінка правомірності неповернення суми вкладу та відсотків по позовних вимог ТОВ «Интерекопласт» і ТОВ «Торговий будинок « Надія »в ПАТ« Дельта Банк », - розповідає правозахисник компаній.

Юристи відзначають, що протягом цих двох місяців справу по суті так і не слухалася. Представники банку постійно просять справу відкласти посилаючись на те, що підприємства, які нібито не виконали кредитні зобов'язання, однак доказів, за словами юристів, у підтвердження так і не надають.

Підприємства, як повідомили правозахисники, кредити вже погасили, але банк при цій процедурі піддав їх виплати штрафу.

«Наші підприємства потрапили в заздалегідь сплановану схему, в якій заздалегідь були приречені на сплату штрафу, ще до отримання кредиту», - резюмує юрист.

Як розповідають представники підприємств, майже два місяці платіжні доручення про перерахування грошових коштів на погашення кредиту не виконувалися ПАТ «Дельта Банк», поки вони не звернулися до суду з позовом про спонукання ПАТ «Дельта Банк» провести платежі.

«Так, ПАТ «Дельта Банк» стверджує, що наші підприємства мають заборгованість за кредитами, а це в свою чергу тягне за собою неповернення депозитів, які виступають забезпеченням належного виконання кредиту, - розповів представник компанії. - Дана ситуація свого роду банківська пастка, в яку може потрапити кожен, і ніхто не може бути від цього застрахований. Оскільки банк всіляко намагається усунутися від бачення проблем, що виникають у клієнта і намагається якомога далі затягнути Вас в бюрократичну листування».

Також на підприємствах повідомили, що зверталися до вищим контролюючим органам країни-НБУ, Міністерству юстиції України, Генеральній прокуратурі, але це, за їх словами, закінчилися лише формальними відписками.