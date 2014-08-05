Кабмін докапіталізує «Нафтогаз» на 63 млрд гривень

Кабінет міністрів ухвалив рішення збільшити статутний капітал НАК «Нафтогаз України» на 63,272 млрд грн за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики.

Відповідне рішення закріплено в урядовій постанові від 4 серпня 2014 року.

Згідно з документом, велика частина виручених грошей піде на покупку і резервування на рахунках «Нафтогазу» 3,1 млрд дол.

Цінні папери випускаються з терміном обігу до 10 років і ставкою до 14,3% річних.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів пропонує внести зміни до державного бюджету України на 2014 рік та збільшити граничний обсяг випуску облігацій внутрішньої держпозики для капіталізації Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» до 103,927 млрд грн, що втричі перевищує нинішній показник.

Раніше, наприкінці травня поточного року, Кабмін ухвалив рішення збільшити статутний капітал «Нафтогазу» на 22,27 млрд грн шляхом додаткової емісії акцій компанії при збереженні 100% акцій у власності держави.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.