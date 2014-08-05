Підвищення РФ імпортних мит на українські товари не здивує експортерів - експерти

Можливе підвищення Росією імпортних мит на деякі українські товари не стане несподіванкою для українських експортерів і змусить їх переорієнтуватися на інші ринки збуту, вважають опитані УНІАН експерти.

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Як прокоментував керівник аналітичного підрозділу групи «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Олександр Вальчишен, підвищення імпортних мит на українські товари - це заздалегідь підготовлена міра влади РФ як крок у відповідь на політичні зміни в Україні і на санкції Заходу. «Цей захід також слід розглядати як цілеспрямовану політику РФ щодо розширення торгового протекціонізму з метою захисту внутрішніх виробників. Конкурентоспроможність економіки РФ низька і не відновлюється», - сказав експерт. За його прогнозами, зовнішня торгівля України відчуває негативний вплив політики торгового протекціонізму Росії ще з 2012 року, і після введення нових санкцій товарообіг знизиться ще.

Економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Ангела Бочий вважає, що підвищення імпортних мит на деякі українські товари стане очікуваною реакцією Росії на санкції ЄС і США. «Якщо аналізувати наслідки введення Росією мита на деякі українські товари, то таке підвищення мит буде своєрідним індикатором для українських експортерів на вміння вчасно переорієнтуватися на інші ринки збуту, насамперед європейські», - сказала вона. На думку експерта, традиційно підвищення мит значно позначиться на торгівлі продукцією харчової промисловості, а також у невеликій мірі - неорганічної хімії.

Як повідомляв УНІАН, Росія розглядає можливість введення захисних заходів в торгових відносинах з Україною на підставі Віденської конвенції про право міжнародних договорів, про що повідомляється в ряді російських ЗМІ.

Нагадаємо, що Україна підписала економічну частину Угоди про асоціацію з ЄС 27 червня, і зона вільної торгівлі з ЄС передбачає обнулення імпортних мит. Влада РФ неодноразово заявляли, що у разі входження України в зону вільної торгівлі з ЄС Росії доведеться захищати свій внутрішній ринок від безмитного потоку через Україну європейських товарів.