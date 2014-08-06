Samsung і Apple обмежили патентну війну територією США

09:03, 06 серпня 2014
Фінанси
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Компанії вирішили відмовитися від претензій з приводу прав на патенти за межами США.

Samsung и Apple разобрались с патентным спором / Фото УНИАН

Компанії Samsung і Apple вирішили у двосторонньому порядку відмовитися від претензій з приводу прав на патенти за межами США, передає «Газета.Ru» з посиланням на Agence France-Presse.

Читайте такожApple і Google оголосили патентне перемир'я«Samsung і Apple вирішили відмовитися від всіх судових спорів між двома компаніями за межами Сполучених Штатів», - йдеться в повідомленні південнокорейської компанії.

Читайте такожSamsung підписав патентне «перемир'я» з CiscoРаніше суд Каліфорнії зобов'язав південнокорейську компанію Samsung виплатити Apple $119,6 млн за порушення прав на два патенти. Згідно з позовом, Apple вимагала від Samsung близько $2 млрд.

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