Samsung і Apple обмежили патентну війну територією США
09:03, 06 серпня 2014Фінанси
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Компанії вирішили відмовитися від претензій з приводу прав на патенти за межами США.
Samsung і Apple розібралися з патентною суперечкою / Фото УНІАН
Компанії Samsung і Apple вирішили у двосторонньому порядку відмовитися від претензій з приводу прав на патенти за межами США, передає «Газета.Ru» з посиланням на Agence France-Presse.
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