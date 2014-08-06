Coca-Cola відкликала рекламу відразу з чотирьох російських телеканалів

Один з найбільших рекламодавців на російському ринку з річним бюджетом понад 2,5 млрд руб. - американська The Coca-Cola Company з серпня відкликала рекламу відразу з чотирьох федеральних телеканалів, пише «Коммерсантъ».

Три з них (РЕН ТВ, "П'ятий канал" і "Домашній") пов'язані з банком "Росія", що потрапив під санкції США, і його найбільшим акціонером Юрієм Ковальчуком, четвертий - "Зірка" Міноборони. У Coca-Cola наполягають, що це чисто економічне рішення, не пов'язане з санкціями.

Читайте такожРосія через санкції може відкласти масштабні проекти з видобутку нафти - FitchВ квітні Ковальчук і банк "Росія" потрапили в санкційний список підрозділу Міністерства фінансів США, що фактично забороняє американським компаніям вести з ними справи.

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