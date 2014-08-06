Російські компанії перестали брати міжнародні кредити, боячись відмови

У липні російські компанії не взяли на міжнародному ринку жодного кредиту в євро, доларах або швейцарських франках, пишуть "Ведомости" з посиланням на дані Bloomberg.

Така ситуація складається вперше за п'ять років. В минулому році росіяни взяли на міжнародному ринку $59,2 млрд кредитів. Причому 78% їх позик довелося, за даними Morgan Stanley, на європейські банки, а 13% - на американські.

Читайте такожСанкції США і ЄС призведуть до відчутних втрат російських держбанків - аналітикМасштаби кредитування на міжнародних ринках почали різко скорочуватися з загостренням протистояння Заходу і Росії через Україну. За даними Bloomberg, в першій половині 2014 р. російські компанії зайняли у західних банків в 3,9 рази менше, ніж роком раніше - $6,7 млрд, у тому числі сировинні корпорації - $3,5 млрд (на 82% менше), це мінімум з 2009 р.

Читайте такожПрезидент вважає ефективними санкції проти РосіїЧерез політику санкцій більшість іноземних банків посилили позицію щодо позичальників з Росії - і підприємств, і банків, і приватних осіб. Знаючи це, більшість компаній навіть не подавали заявки на кредити, очікуючи натрапити на невигідні умови або відмову. Банки не відмовляються видавати кредити росіянам, але вимагають більшу премію за ризик. За даними Bloomberg, в II кварталі 2014 р. синдиковані кредити обходилися російським позичальникам в середньому на 2,87 п. п. дорожче, ніж на ринку в цілому, тоді як роком раніше різниця становила лише 1,94 п. п.

Читайте такожКраїни ЄС введуть штрафи за невиконання санкцій проти РосіїЧим жорсткішими стають санкції, тим інтенсивніше західні банки стануть скорочувати ділові зв'язки з Росією, прагнучи запобігти потенційних втрат і штрафів. Ні в Європі, ні в США банки не хочуть йти наперекір політиці урядів - вони добре пам'ятають, як під час кризи 2008-2009 рр. їм знадобилися масштабні державні вливання.

Паралельно міжнародні банки скорочують вкладення в російські активи. Наприклад, Bank of America, за даними Комісії з цінних паперів і бірж США, в першій половині 2014 р. скоротив кредити для російських клієнтів на 41% (до рівня річної давності) до $3,9 млрд, а Сitigroup в квітні - червні 2014 р. - на 5,3% до $8,9 млрд. Британських банків Lloyds і Royal Bank of Scotland також пообіцяли скоротити операції в Росії. Політична нестабільність в Росії та Україні - головна причина занепокоєння інвесторів з приводу російських активів і ведення бізнесу в країні: багато хто побоюється, що санкції сильно вдарять по російській економіці і будуть введені нові обмеження.