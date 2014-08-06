Чистий прибуток власника "Київстару" - Vimpelcom обвалився через ситуацію в Україні

Чистий прибуток міжнародної групи Vimpelcom, яка володіє активами в Росії, Італії та низці країн, що розвиваються, скоротився в II кварталі 2014 р. на 83% через геополітичну ситуацію в Росії й Україні, пишуть "Ведомости" з посиланням на повідомлення компанії.

Оператор отримав у звітний період прибуток у $100 млн, що виявилося нижче прогнозів в $270 млн.

Виручка компанії впала на 11% до $5,1 млрд, що збіглося з очікуваннями експертів.

EBITDA втратила 14% до $2,1 млрд, рентабельність цього показника склала 41% проти 42,4% роком раніше. Аналітики прогнозували ці показники на рівні $2,1 млрд і 41,6%.

Нагадаємо, міжнародний холдинг VimpelCom. є власником «Київстару» - найбільшого українського оператора мобільного зв'язку, заснованого в 1994 році. Компанія надає послуги мобільного, фіксованого зв'язку та широкосмугового доступу в інтернет. Об'єднана база клієнтів «Київстару» становить понад 25 млн осіб.