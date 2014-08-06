Міжбанк відкрився доларом по 12,48 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань - 12,3000/12,4800, повідомляє "ИнтерБизнесКонслатинг".

Ціни на російську валюту знизилися - 0,3402/0,3452, котирування з євро-гривні пішли вниз - 16,4325/16,6755. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,3360/62 (вівторок - 11,3420/22).

Як повідомляв УНІАН, вчора, 5 серпня, Нацбанк прийняв рішеннявийти на міжбанківський валютний ринок з двосторонніми котируваннями на рівні 11,93 / 12,26 грн/дол.