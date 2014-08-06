Україна тотально не обмежуватиме імпорт товарів з Росії - П'ятницький

Україна тотально не обмежуватиме імпорт російських товарів у разі аналогічних дій з боку Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході брифінгу повідомив урядовий уповноважений у справах європейської інтеграції Валерій П‘ятницький.

«Зі свого боку ми не збираємося діяти дзеркально. Якихось радикальних дій, щоб грати в ембарго, не планується», - сказав він.

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За словами П‘ятницького, Україна діятиме виключно в рамках правил СОТ і виконуватиме всі взяті на себе зобов'язання. Питання встановлення мита на російські товари окремо розглядатиметься у кожному випадку.

«Якщо ми говоримо про санітарний і фітосанітарний контроль, то він у нас є, і ми його використовуватимемо, щоб забезпечувати доступ на український ринок виключно безпечної та якісної продукції», - зазначив він.

Урядовий уповноважений прогнозує, що в разі скасування Росією режиму безмитної торгівлі з Україною, нові мита можуть торкнутися майже всіх вітчизняних товарів, що експортуються до цієї країни.

«Ці мита можуть бути 5, 10 або 20%, а в деяких випадках і до 80%», - сказав П’ятницький.

На його думку, платити за можливе запровадження Росією мит будуть насамперед російські споживачі, оскільки значну частину української продукції на російському ринку наразі замінити неможливо.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня Міністерство економічного розвитку Російської Федерації розробило проект постанови уряду, якою запроваджуються мита на ввезення до Росії товарів українського походження.

Згідно з проектом, мита запроваджуються «у розмірі ставок єдиного митного тарифу Митного союзу (ставок режиму найбільшого сприяння нації)".

Режим найбільшого сприяння, який у Росії існує з тими країнами, з якими не укладено угоди про вільну торгівлю, передбачає встановлення середньозваженого тарифу на поставки товарів (нині близько 7,8%).