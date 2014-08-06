"ПриватБанк" увійшов до ТОП-10 найбільших банків Центральної та Східної Європи

"ПриватБанк", що входить до групи найбільших фінустанов України, у 2014 році зберіг за собою восьму позицію за розміром капіталу у ТОП-10 найбільших банків Центральної і Східної Європи, який щорічно публікує британський журнал The Banker, повідомила прес-служба банку.

Згідно з рейтингом, найбільший український банк обіймає також 332-ту позицію у рейтингу TOП-1000 світових банків.

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Як повідомляв УНІАН, «ПриватБанк» у першому півріччі 2014 року одержав 387,230 млн грн прибутку, що у 3,6 разу менше за показник прибутку за аналогічний період минулого року.

«ПриватБанк» (Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Основними власниками банку є Геннадій Боголюбов і Ігор Коломойський, які прямо володіють 35,9777% і 36,1726% акцій банку відповідно, а також через компанію Triantal Investments Ltd (Кіпр, 19,4492% акцій).