Провідні економісти закликають українську владу до термінових реформ

Про це заявили представники Європейської економічної палати в Україні, Інституту еволюційної економіки і провідні економісти країни на прес-конференції в УНІАН.

«Ми закликаємо органи влади і президента звернути увагу на те, що в країні є проблеми. І нова влада не вирішує ці проблеми, не чути навіть риторики», - сказав директор Інституту еволюційної економіки Ігор Макаренко. Він наголосив, що висловлює колективну думку експертів, сформульовану під час проведення круглих столів на тему подолання економічної кризи в Україні. «Є проблеми, які не дискутуються, відбуваються тільки піар-акції. Ми звертаємо увагу на ці проблеми і пропонуємо їх вирішення. Проблем багато, проблеми кричущі», - додав він.

У свою чергу, голова наглядової ради Європейської економічної палати в Україні Олена Григорська відзначила, що європейські партнери готові надати підтримку Україні, але поки не бачать у відповідь реакції нашої країни. «Країна узяла чіткий курс на євроінтеграцію, але є низка питань, які необхідно вирішити. Європейське співтовариство нас підтримує, але не знає, чи будемо ми проводити реформи», - сказала вона.

Присутні на прес-конференції експерти визначили основне коло проблем і механізми їх вирішення. Зокрема, керуючий партнер компанії «Капітал Таймс» Ерік Найман наголосив, що Україна «скочувалася» до нинішнього стану усі останні 20 років, і саме проблеми в економіці спровокували соціально-економічне напруження в країні. «Якщо у найближчі тижні не розпочнуться економічні реформи, то це призведе до зростання безробіття до 20-30%, колапсу в бізнесі, і зима буде не просто холодною, а й голодною. Хто від цього виграє? Путін дуже зрадіє», - сказав він. Як ілюстрацію експерт навів приклад банківської системи і оцінив якість підтримки ліквідності банків як «злочинну бездіяльність». «У нас Національний банк самоусунувся не лише від контролю банківської системи, а й від підтримки її ліквідності», - додав він.

Керівник інформаційно-аналітичного центру Forex Club в Україні Микола Івченко пояснив, що необхідний комплексний підхід, включаючи напрямки інформаційної політики, підвищення конкурентоспроможності і пошук нових ринків збуту для української продукції, а також підвищення рівня освіти. «Йде скорочення глобального попиту, і це продовжуватиме чинити тиск на гривню, і за цих умов не виключена подальша помірна девальвація», - попередив експерт.

Український філософ Сергій Дацюк нагадав, що Україна перебуває у стані війни, і підкреслив, що «мобілізації» суспільства для реакції у відповідь поки не сталося. Він пояснив, що крім збройного протистояння йде «війна» економічна та інформаційна, при цьому економічна і інформаційна стратегія у властей відсутня. «Війна вимагає радикальних кроків. Якщо донині ми могли проводити реформи поступово, то тепер це питання 2-3 місяців», - сказав він.

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Директор департаменту міжнародної співпраці Європейської економічної палати Іван Бунтов наголосив, що зовнішні партнери та інвестори хочуть зустрічних зусиль української влади. Зокрема, за його словами, це прогнозований зовнішньополітичний вектор, стабілізація ситуації всередині країни, послідовність у запровадженні економічних новацій, захист інвестицій, усунення корупції і «лобізму» інтересів вузького кола осіб. «Ми вже запізнюємося на євроінтеграційному шляху, спільної роботи державних органів і підприємств не спостерігається, і самостійно бізнес, без допомоги зверху, з цією проблемою не впорається», - підсумував він.

Згідно з матеріалами, поданими на прес-конференції, для подолання кризи економісти наголосили на важливості безумовного виконання норм Конституції України щодо територіальної цілісності держави і покарання тих, хто порушує ці норми і причетний до військових злочинів, що призвели до загибелі людей, розкрадання активів держави і громадян. Крім цього, необхідний захист прав власності, викорінення корупції та розробка чіткої економічної стратегії. Економісти запропонували такі кроки, як розвиток і підтримка конкуренції, нормалізація видаткової частини держбюджету, забезпечення енергетичної безпеки, перехід до політики таргетування інфляції та продовження лібералізації економіки. Серед пропозицій - стимулювання інноваційного процесу, розширення прав регіонів і формування культури дбайливого ставлення до спадщини країни. Експерти нагадують про важливість проведення реформ судової та правоохоронної системи, медичної та військової сфер, а також освіти та науки.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко створив Національну раду реформ для забезпечення впровадження єдиної державної політики Україні в цій сфері.

Рада працюватиме як спеціальний консультативно-дорадчий орган при президенті України з питань стратегічного планування, узгодження позицій з впровадження в країні єдиної державної політики реформ та їх реалізації.

Основним завданням ради буде внесення пропозицій з проведення в Україні реформ на основі кращого міжнародного досвіду і сприяння їх впровадженню, а основним завданням його виконавчого комітету буде підготовка пропозицій зі стратегічного планування реформ, їх узгодженого впровадження і моніторинг реалізації реформ.

Головою Національної ради реформ є президент України; до складу Національної ради реформ входять: голова Верховної Ради (за згодою), прем'єр-міністр та інші члени Кабінету міністрів, які очолюють міністерства, - за погодженням з прем'єр-міністром, а також за згодою: голова Національного банку, голови комітетів Верховної Ради, чотири представники громадських об'єднань, представник дорадчої ради реформ.

6 серпня Порошенко запропонував громадським об'єднанням подати до 11 серпня офіційні пропозиції про включення представників у персональний склад Нацради реформ.