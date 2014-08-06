Яценюк: закон про економічне зростання України мають ухвалити у вересні

Закон про економічне зростання України, який передбачає впровадження в Україні податкової реформи, має бути прийнятий у парламенті вже у вересні поточного року, заявив у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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«Ми вважаємо, що парламент у вересні повинен ухвалити закон про економічне зростання, який передбачає податкову реформу, реформу єдиного соціального внеску, ліквідацію податкової міліції і ті заходи, які б дозволили країні розвиватися».

Яценюк наголосив, що існуюча на сьогодні в країні економічна модель - це коли «всім дають рибу», «ми ж пропонуємо дати вудку».

При цьому він підкреслив, що уряд бере місяць на обговорення податкових ініціатив.

«Ми вважаємо, що зараз знайшли оптимальну економічну і податкову модель. Як голова уряду вважаю, що бюджет 2015 року має бути ухвалений і підрахований на новій системі оподаткування, на новому Бюджетному кодексі і новій системі існування країни. Часу немає. У перший тиждень вересня повний пакет економічного зростання має бути прийнятий. У відпустку підемо, коли буде обрана нова Верховна Рада», - сказав Яценюк.

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Раніше прем'єр-міністр заявляв, що уряд має намір оптимізувати кількість податків з 22 до 9.

Як повідомляв УНІАН, у липні Яценюк запропонував розробити нову редакцію Податкового кодексу і упровадити в Україні до 2016 року нову спрощену систему оподаткування, яка в першу чергу передбачатиме скорочення базових податків до восьми. За словами глави уряду, виконання цього завдання дасть можливість спростити процедуру адміністрування збору податків, викорінити корупцію в податковій сфері і дати можливість підприємцям працювати в прозорих і зрозумілих умовах.

Концепцію податкової реформи також розробляє Міністерство фінансів України і Міністерство економіки.