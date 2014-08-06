Кабмін хоче передати податок на нерухомість і єдиний податок місцевим бюджетам
15:01, 06 серпня 2014Фінанси
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Уряд збирається передати ці податки до компетенціїї місцевих органів влади, заявив Яценюк.
Кабмін хоче передати два податки місцевим бюджетам / Фото УНІАН
Кабінет міністрів України в рамках податкової реформи має намір передати до компетенції місцевих органів влади адміністрування податку на нерухомість і єдиного податку, включаючи сільськогосподарський податок, заявив у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «ми передаємо податок на нерухомість і єдиний податок, ми залишаємо його в класичній формі, до компетенції місцевих органів влади».
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