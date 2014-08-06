Кабмін хоче передати податок на нерухомість і єдиний податок місцевим бюджетам

Кабінет міністрів України в рамках податкової реформи має намір передати до компетенції місцевих органів влади адміністрування податку на нерухомість і єдиного податку, включаючи сільськогосподарський податок, заявив у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «ми передаємо податок на нерухомість і єдиний податок, ми залишаємо його в класичній формі, до компетенції місцевих органів влади».

Читайте такожБанкіри роз'яснили порядок сплати податків з відсотків за депозитами