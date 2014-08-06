Кабмін пропонує втричі скоротити єдиний соцвнесок

Кабінет міністрів у рамках податкової реформи має намір істотно скоротити податкове навантаження на фонд заробітної плати і запровадити диференціальну систему оподаткування доходів громадян, заявив у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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«Податок на прибуток. У нас була ідея скасувати податок на прибуток взагалі. Реальні прибутки і платежі до бюджету не відповідають дійсності. Ми пропонуємо підхід, про який говорять вже десятки років. Це уніфікація бухгалтерського і податкового обліку. Ми пропонуємо скасувати податковий облік щодо податку на прибуток і перевести облік сплати податку на прибуток виключно на основі даних бухгалтерського обліку», - пояснив голова уряду.

Щодо оподаткування зарплат, Яценюк зазначив, що уряд пропонує залишити діючу ставку єдиного соціального внеску - близько 41% - щодо мінімальної зарплати. Всі доходи вищі за мінімальну зарплату пропонується оподатковувати за ставкою 15%.

«Ми втричі знижуємо навантаження на фонд зарплати. Менше заробляєш – менше платиш, більше заробляєш – більше платиш податки», - сказав голова уряду.

Кажучи про оподаткування зарплат, Яценюк наголосив, що в уряді провели аналіз існуючої ситуації, зазначивши, що в Україні навантаження на фонд оплати праці в середньому на 20% вищий, ніж у країнах ЄС.

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«Що ми будемо пропонувати? Ми будемо пропонувати модель, яка змінює підходи до формування зарплати. Є декілька варіантів. Зараз є зарплата, ми платимо 41% ЄСВ і податок на доходи – 15%. Що пропонуємо ми? Ми пропонуємо встановити фіксовану плату працівникові з мінімальної зарплати – 41%. Все, що вище за мінімальну зарплату, ми пропонуємо оподатковувати на рівні 15%. Це майже триразове зменшення ЄСВ. Інша модель – зменшення ЄСВ до 37%, а далі всі доходи оподатковуються за ставкою не 15%, а 19%», - пояснив голова уряду.

При цьому Яценюк зазначив, що запропоновані моделі – не єдині варіанти, пропоновані урядом. Усього, за словами прем'єра, Кабмін готовий представити на розгляд роботодавців 6 моделей оподаткування заробітної плати.

Також голова уряду звернув увагу, що Кабмін готовий уніфікувати ставки податків за пасивними доходами на рівні 15%.

Раніше Державна фіскальна служба також виступила з ініціативою зменшення ставки єдиного соціального внеску до 15% з існуючого середнього показника 37% - 41%, а також запровадити кримінальну відповідальність за його несплату.