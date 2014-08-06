Яценюк збирається остаточно ліквідувати податкову міліцію

Кабінет міністрів України має намір ліквідувати податкову міліцію і вже наступного пленарного тижня внести на розгляд парламенту проект закону про створення єдиної цивільної служби фінансових розслідувань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у ході засідання уряду прем'єр-міністр Арсеній Яценюк

«Рішення, на яке чекала вся країна, – це ліквідація податкової міліції і ліквідація інших органів влади, які здійснювали перевірки суб'єктів підприємницької діяльності. До парламенту вноситься законопроект про створення служби фінансових розслідувань, - сказав глава уряду. – Ми пропонуємо створити єдину цивільну службу фінансових розслідувань і поставити крапку в питанні хабарництва в правоохоронних органах».

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За словами Яценюка, уряд вивчив аналогічний досвід США, Швеції і Грузії. «І ми просили б парламент підтримати і проголосувати цей законопроект, - сказав Яценюк. - Наступного тижня розглядаємо скасування податкової міліції і створення служби фінрозслідувань».

При цьому Яценюк звернувся до парламентаріїв з проханням якнайшвидше повернутися до роботи. «У відпустку підемо після обрання нової Верховної Ради», - сказав прем'єр.