Міжбанк закрився доларом по 12,50 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,3000/12,4800, до 12:00 звузився спред 12,3500/12,4300. До закриття торгів цінові рівні залишилися без змін 12,3800/12,5000, повідомляє "ИнтерБизнесКонслатинг".

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3402/0,3452, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3410/0,3446. До закриття торгів ціни підвищилися 0,3414/0,3454. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 36,2190 (+0.3090).

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3415/1,3430. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 16,4325/16,6755, до 12:00 ціни склали 16,5000/16,6110. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH пішли вгору 16,5165/16,6810.