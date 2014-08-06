В Україні можуть скоротити кількість податків з 22 до 9

Кабінет міністрів України в рамках податкової реформи пропонує скоротити кількість діючих податків з 22 до 9.

Про це заявив сьогодні в ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Я не говоритиму про всю проблематику, яка є в нашій податковій системі. Про це свідчать наші позиції в рейтингу Doing Business, - сказав голова уряду. - В чому наші проблеми? Кількість податків, система адміністрування податків і ставки. Ми пропонуємо комплексний план».

За словами Яценюка, уряд пропонує оптимізувати кількість податків до 9. «В країні існує 22 податки, які платять українці. Уряд пропонує з 22 податків зробити тільки 9», - зазначив глава уряду.

Він пояснив, що під скорочення насамперед потрапить плата за ведення деяких видів підприємницької діяльності. «У нас 123 тис. платників такого податку, - сказав Яценюк. - Ми скасовуємо збір у вигляді надбавки за цільове використання природного газу – це сотні платників. Скасовується рентна плата за транспортування нафти і газу, скасовується збір за місця для паркування, скасовується збір на виноградарство і садівництво».

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Голова уряду також наголосив, що низка податків буде оптимізована. «Ми якісно змінюємо акцизний податок. Тепер до акцизного податку ввійдуть власне акциз і додаткові платежі – класичний податок на розкіш, податок на реєстрацію першого транспортного засобу, екологічний збір і збір за цільову надбавку за тарифом на електроенергію», - пояснив глава уряду.

Другий блок – екологічний податок. Ліквідовується збір за користування лісовими ресурсами, а збір за користування надрами переведено в єдиний рентний платіж.

«Що стосується податку на нерухомість і податку на землю. Ми переходимо на європейську модель, яка передбачає перехід на єдиний податок на нерухомість і землю, де розташована ця нерухомість. Далі ми переводимо фіксований сільськогосподарський податок у сферу єдиного податку, - зазначив глава уряду. - Ми також передаємо значну частину ресурсу до компетенції місцевим органам. І такі два значні податки, як податок на нерухомість і єдиний податок переходять виключно до компетенції місцевих органів влади», - наголосив голова уряду.

Раніше Яценюк зазначав, що законопроект про економічне зростання України, який передбачає запровадження в Україні податкової реформи, має бути ухвалений у парламенті вже у вересні поточного року після обговорення з бізнесом і профільними громадськими організаціями.