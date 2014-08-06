Дефіцит бюджету України за півроку знизився до 22,686 млрд гривень

Дефіцит державного бюджету України в першому півріччі 2014 року становив 22,686 млрд грн, що на 0,24%, або на 55 млн. грн, менше дефіциту за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

«Дефіцит державного бюджету за перше півріччя 2014 року становив 22,686 млрд гривень, що відповідає 33,1% річного показника, затвердженого Верховною Радою України в законі про бюджет із змінами (річний показник – 68,564 млрд грн)», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Мінфіну, зведений бюджет за перше півріччя виконано з дефіцитом у 20,777 млрд гривень, що на 34,95%, або 7,262 млрд грн, менше дефіциту в першому півріччі 2013 року.

Доходи держбюджету в першому півріччі становили 175,931 млрд гривень, і на 13,273 млрд грн, або на 8,2%, перевищили показник за аналогічний період минулого року. Зведений бюджет за цей період одержав 224,528 млрд гривень, тобто на 13,446 млрд грн, або на 6,4%, більше, ніж роком раніше. До загального фонду держбюджету за січень-червень надійшло 152,867 млрд гривень, і таким чином проти аналогічного періоду минулого року надходження збільшилися на 10,510 млрд грн, або на 7,4%.

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Касові витрати держбюджету в першому півріччі становили 197,559 млрд гривень, і на 12,113 млрд грн, або на 6,5%, перевищили показник за аналогічний період минулого року. Витрати зведеного бюджету за цей період становили 244,242 млрд грн, тобто, на 5,106 млрд грн, або на 2,1%, більше, ніж роком раніше. Витрати загального фонду держбюджету в січні-червні становили 176,234 млрд гривень, і таким чином проти аналогічного періоду минулого року виросли на 8,938 млрд грн, або на 5,3%.

Також повідомляється, що в першому півріччі погашення основної суми боргу держбюджету становило 47,979 млрд гривень, зокрема внутрішнього боргу – 31,513 млрд гривень, зовнішнього, – 16,466 млрд гривень. Держзапозичення на фінансування бюджету проведені в обсязі 87,372 млрд гривень, зокрема на внутрішньому ринку – 32,752 млрд гривень, із зовнішніх джерел – 54,619 млрд гривень.

Надходження від приватизації державного майна в січні-червні становили 52,8 млн. гривень.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит державного бюджету України за підсумками січня-травня 2014 року становив 12,224 млрд грн, що на 33,9% менше показника дефіциту за аналогічний період минулого року в розмірі 18,488 млрд грн.

Верховна Рада 31 липня ухвалила запропоновані урядом зміни до держбюджету на 2014 рік. Згідно з допрацьованим законом, доходи держбюджету в 2014 році становитимуть 377,822 млрд грн, витрати - 441,587 млрд грн, бюджетний дефіцит – 68,564 млрд грн, граничний рівень держборгу - 806,962 млрд грн.