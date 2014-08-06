Інфляція в Україні за місяць сповільнилася до 0,4%

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

Згідно з повідомленням, у річному виразі (проти липня 2013 року) інфляція прискорилася до 12,6% з 12%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку 2014 року, проти грудня 2013 року, інфляція в липні прискорилася до 12% з 11,6%, зафіксованих місяцем раніше.

За інформацією Держстату, в липні проти червня найбільше подорожчали яйця – на 12,8% (проти липня 2013 року – на 20,6%), м'ясо і м'ясні продукти – на 4,1% (13,1%), житло і комунальні послуги – на 4% (20,6%), алкогольні напої і тютюнові вироби – на 2,8% (14,9%), безалкогольні напої – на 2,5% (13,9%), фрукти – на 2,4% (13,2%), макаронні вироби – на 2,4% (11,9%), соняшникова олія – на 2,3% (1,2%).

Найбільше зниження цін зафіксовано на овочі – на 30,7% (проти липня 2013 – зниження на 13%), одяг і взуття – на 3,2% (3%).

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в червні, без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і міста Севастополя, порівняно з травнем 2014 року становила 1%, проти червня 2013 року – 12%, проти грудня 2013 року – 11,6%.

У 2013 році споживчі ціни в Україні збільшилися на 0,5%.

Уряд прогнозує інфляцію за підсумками 2014 року на рівні 12-14%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує прискорення інфляції в поточному році до 16%.