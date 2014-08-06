Мінфін хоче збільшити надходження до місцевих бюджетів на 21 млрд гривень на рік

За оцінками Мінфіну, заснованими на бюджетній статистиці Державної казначейської служби за 2013 рік, проведення реформи дозволить підвищити надходження до місцевих бюджетів на 21,1 млрд грн.

Згідно з документом, уряд пропонує направляти 60% від одержуваного прибуткового податку до місцевого бюджету, 15% - до обласного бюджету і 25% - до державного. Для Києва пропонується направляти 20% до бюджету міста і 80% - до держбюджету.

Надходження до місцевих бюджетів передбачається розширити за рахунок розподілу плати за надання адміністративних послуг, держмита, 10% податку на прибуток приватних підприємств, 45% екологічного податку і податку на нерухомість. Також до місцевого бюджету зараховуватиметься новий збір від роздрібного продажу підакцизних товарів і єдиний податок.

Одночасно уряд передає місцевим бюджетам повноваження з фінансування низки витрат на охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, культуру і спорт.

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Проект передбачає надання нового виду бюджетних трансфертів, зокрема базова дотація, освітня субвенція, субвенція на підготовку робочих кадрів, медична субвенція, субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм і комплексних заходів програмного характеру.

Уряд пропонує місцевим бюджетам для проведення розрахунків використовувати послуги казначейської служби або одного з топ-10 найбільших банків за рейтингом Національного банку України.

За інформацією Мінфіну, законопроект схвалений урядом і буде направлений на розгляд до Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, уряд планує розробити держбюджет на 2015 рік з використанням нової системи оподаткування і оновленого Бюджетного кодексу, про що заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду 6 серпня. За його словами, уряд має намір оптимізувати кількість податків з 22 до 9. Концепцію податкової реформи розробляють Міністерство фінансів України і Міністерство економіки.