У Нацбанку виключають девальвацію гривні
Національний банк України відкидає можливість девальвації гривні в 2014 році до рівня 15-20 грн/$
Таку думку висловила глава НБУ Валерія Гонтарєва в ефірі телеканалу Україна.
"Такі цифри ми навіть не обговорюємо. Як ви бачили, Національний банк вийшов на ринок з інтервенцією виключно для того, щоб згладити зайву нервовість ринку. Наші очікування, що з гривнею не тільки нічого не повинно статися, але і повинні відбуватися позитивні моменти", - сказала вона.
Гонтарєва запевнила, що Нацбанк не планує встановлювати курсовий коридор.
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"Коли ми вчора вийшли на інтервенцію з купівлею11,93 грн/$ і продажем 12,26 грн/$: напевно, ці цифри ринку добре показали, що Нацбанк думає про стан ринку. З іншого боку, ви ж розумієте, ніяких коридорів Нацбанк більше не дає. НБУ займається тим, що дивиться за інфляцією і гальмує ці процеси", - сказала вона.
На питання, чому НБУ так довго не виходив з інтервенціями, голова Нацбанку відповіла: "Ідея НБУ в тому, що ринок повинен сам знаходити рівноважні точки. За великим рахунком, ми хочемо зробити ринок таким, щоб НБУ взагалі не треба було туди виходити, або виходити з інтервенціями, коли дійсно відбуваються якісь катаклізми. У нас може бути все, що завгодно, оскільки ринок досить вузький".
Гонтарєва зазначила, що "Національний банк не просто стежить за ситуацією в Україні, а пильно стежить. І нераціональних рухів курсу допускати не буде".
"Однозначно будемо стежити за ринком, однозначно в посиленому режимі моніторити і тому, я так думаю, з оптимізмом дивитися у майбутнє - це те, що нам потрібно, але для цього нам потрібен мир у країні", - заявила Гонтарєва.
Джерело: Сьогодні