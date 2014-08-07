Російські банки звернулися за допомогою до держави через санкції Заходу

Газпромбанк і Россельхозбанк (РСХБ) просять державної підтримки через санкції Заходу проти Росії, пишуть «Ведомости» з посиланням на двох федеральних чиновників і держбанкира.

Читайте такожОбама вважає ефективними санкції проти РосіїЗрозуміло, що компенсувати банкам відсутність зовнішнього фондування доведеться, але грошей в бюджеті немає і єдине джерело - Фонд національного добробуту (ФНБ), констатує один з чиновників, додавши, що в ньому ресурси теж обмежені і він призначався для інших цілей.

Читайте такожРосійські компанії перестали брати міжнародні кредити, боячись відмовиДержбанки пропонують розмістити кошти ФНБ на їх депозитах - як звичайних, так і субординованих - для поповнення капіталу другого рівня, розповідає чиновник фінансово-економічного блоку уряду.

Просять грошей поки лише держбанки, але очевидно, що доведеться допомагати і приватним, у яких теж будуть проблеми з фондуванням, зазначив чиновник.

Читайте такожУ РФ звільнили чиновника, який вибачився у соцмережі за рішення урядуЗа словами федерального чиновника, Россільгоспбанк запросив близько 100 млрд руб., крім того, банк розраховує на заміщення фондування.

Що стосується Газпромбанку, він запропонував продати Фонду національного добробуту привілейовані акції на загальну суму 40 млрд руб. За словами джерела, оскільки Газпромбанк є недержавним, уряд може відмовити в сприянні.