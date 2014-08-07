Рубль обвалився до 4,5-місячного мінімуму на тлі ситуації в Україні

Рубль досяг 4,5-місячного мінімуму на торгах середи, 6 серпня, на тлі військового конфлікту на сході України і оцінки можливої участі в ньому Росії, що провокує інвесторів на розпродаж ризикованих активів на користь долара США та інших безпечних інструментів, передає Reuters.

Валюта США досягла позначки 36,29 рубля вперше з останньої декади березня.

До 17.30 долар розрахунками "завтра" оцінювався в 36,23 рубля, що на 0,4 відсотка вище від закриття вівторка.

Читайте такожРосійські компанії перестали брати міжнародні кредити, боячись відмовиЄвро до цього часу виріс на чверть відсотка до 48,37, і єдина валюта торгується поблизу максимумів з початку травня.

Бівалютний кошик в середу досяг тримісячного піку 41,74 руб.

Читайте такожУ Росії різко скоротився імпорт сільгосппродукції"Таке відчуття, що ринки готуються до чогось поганого, відштовхуючись від ситуації на сході України, де не припиняються бойові дії, ніхто не хоче там домовлятися, на кордоні російські війська. Із-за чого наш ринок у валютних "лонгах", а тренд - на ослаблення рубля, хоча корпоративні продажі валюти періодично проходять", - зазначив Ігор Акіньшин з Альфа-Банку.