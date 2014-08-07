Держборг України в червні знизився на $589 млн

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, загальна сума державного і гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті в червні знизилася на 3,576 млрд грн, або на 0,43%.

З початку року, за січень-червень, державний і гарантований державою борг знизився на 3,600 млрд дол., або на 4,92%, тоді як у гривневому еквіваленті – зріс на 237,467 млрд грн, або на 40,64%.

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Державний і гарантований державою зовнішній борг у червні знизився на 285 млн. дол., або на 0,69% – до 41,143 млрд дол. і становив 59,19% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу. Внутрішній борг знизився на 303 млн. дол., або на 1,06%, – до 28,367 млрд дол.

Прямий держборг уряду України в червні знизився на 554 млн. дол., або на 0,97% – до 56,844 млрд дол., що становить 81,78% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу. Зокрема, зовнішній борг знизився на 260 млн. дол., або на 0,83% – до 31,158 млрд дол., внутрішній – на 293 млн. дол., або на 1,13% – до 25,686 млрд дол.

Гарантований державою борг України на 30 червня становив 12,666 млрд дол., зокрема зовнішній – 9,985 млрд дол., внутрішній – 2,681 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України на 1 квітня становила 65,894 млрд дол. (721,837 млрд у гривневому еквіваленті), що на 7,216 млрд дол., або на 9,87%, менше показника на початок цього року в 73,110 млрд дол.

Держбюджет України на 2014 рік з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в розмірі 806,962 млрд грн.