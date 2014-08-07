Глава Нацбанку розповіла, коли зміцниться гривня

Національний банк України оптимістично оцінює перспективи гривні, чекаючи позитивних тенденцій для національної валюти у разі відновлення мирної обстановки в країні. Про це заявила голова Нацбанку Валерія Гонтарева в ефірі телеканалу «Україна».

За словами очільника НБУ, знецінення гривні до рівня 15-20 грн за долар в осінні місяці, як це традиційно прогнозують учасники ринку, чекати не варто.

«Про такі цифри. Ми їх навіть не обговорюємо. Наші очікування такі, що з гривнею не тільки нічого не повинно статися, а й мають відбуватися якісь позитивні моменти. Дивитися з оптимізмом в майбутнє – це те, що нам треба. Для цього потрібний мир у країні, це я вам скажу точно», – відзначила Гонтарева.

Нагадаємо, 5 серпня Нацбанк вперше після 3-місячної перерви вийшов на валютний ринок з інтервенціями і продав 69 млн дол., щоб зміцнити гривню, яка за два тижні знецінилася майже на 70 копійок на тлі новин про можливу відставку уряду.

Як пояснила Гонтарева, регулятор виходив на ринок з курсом 11,93–12,26 грн/дол., тим самим показуючи ринку своє бачення вартості гривні. «Ніяких коридорів Національний банк більше не дає. НБУ займається тим, що стежить за інфляцією і гальмує ці процеси», – додала вона.

Голова Нацбанку підкреслила, що регулятор постійно відстежує розвиток ситуації на міжбанківському валютному ринку і має намір надалі контролювати ситуацію в посиленому режимі.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк у вівторок ухвалив рішення вийти на міжбанківський валютний ринок з двосторонніми котируваннями на рівні 11,93–12,26 грн/дол. з метою згладжування сплеску обмінного курсу і через надмірну волатильність ринку.

За оцінками регулятора, валютний ринок перебуває практично у рівновазі, і підвищення попиту на готівкову іноземну валюту має інерційний характер, зумовлений політичними подіями минулого тижня.

Нагадаємо, що 24 липня після розпаду парламентської коаліції Верховна Рада провалила голосування за урядові законопроекти про зміни до податкового законодавства, і прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив про відставку.

У результаті гривня після відносної стабільності в попередні три місяці подолала психологічний бар’єр у 12 грн/дол. і, таким чином, з початку року знецінилася до долара більш ніж на 50%.

31 липня Верховна Рада не підтримала відставку Арсенія Яценюка з поста прем'єр-міністра України і ухвалила запропоновані урядом зміни до Податкового кодексу і держбюджет на 2014 рік.

На думку експертів, ухвалення цих законів необхідне для отримання наступного траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду і має поступово понизити напруженість на валютному ринку, внаслідок чого у найближчі кілька днів курс має стабілізуватися на рівні близько 12 грн/дол.

Поки валютний ринок не відреагував на рішення парламентаріїв, і в середу, 6 серпня, на час закриття торгів на міжбанківському ринку котирування гривні до долара встановилися на рівні 12,38/12,50 грн/дол.