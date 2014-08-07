Bank of America загрожує рекордний штраф у $16 млрд

Другий найбільший банк США Bank of America може заплатити рекордний $16 млрд штраф за ненадійні іпотечні активи, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Washington Post.

За даними джерела видання, кредитна організація близька до укладення відповідної угоди з американським Міністерством юстиції.

Bank of America підозрюється в тому, що він продавав цінні папери, забезпечені ненадійними іпотечними активами, що сприяло фінансовій кризі, заявляють джерела.

Якщо угода з Мін'юстом буде укладено, то сума в $16 млрд виявиться рекордним штрафом для окремої компанії (за словами одного з джерел, сума може досягти $17 млрд). Раніше через аналогічні звинувачення JP Morgan Chase заплатив $13 млрд.

Читайте такожJPMorgan радить продавати російські акціїЯк вже повідомлялося, банк Citigroup заплатить понад $7 млрд за продаж цінних паперів, які були забезпечені ненадійними іпотечними активами.

Читайте такожCitigroup виплатить більше $1 млрд за порушення при продажу іпотечних паперів