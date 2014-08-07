Долар зміцнився до 12,55 гривень

У четвер, 7 серпня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилася до 12,4000/12,5500 грн/дол. проти 12,3800/12,5000 грн/дол. на закритті торгів у середу, 6 серпня.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», котирування гривні щодо євро на відкритті торгів знизилися до 16,5875/16,7905 грн/євро проти 16,5000/16,6110 грн/євро на закритті торгів у середу, 6 серпня.

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися - 1,3377/1,3379 (середа - 1,3360/1,3362).

Щодо російського рубля котирування гривні на відкритті торгів знизилися до 0,3418/0,3460 грн/рубль порівняно з 0,3414/0,3454 грн/рубль на закриття торгів у середу.

У середу Нацбанк на ринок не виходив.