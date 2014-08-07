Золотовалютні резерви НБУ за місяць скоротилися на $1,013 млрд
11:26, 07 серпня 2014Фінанси
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Золотовалютні резерви НБУ в липні скоротилися на 5,9% - до 16,069 млрд дол.
Золотовалютні резерви скоротилися до $16,069 млрд / Фото УНІАН
Золотовалютні резерви Національного банку України на 1 серпня 2014 року склали 16,069 млрд дол., що на 5,9%, або на 1,013 млрд дол., менше показника на 1 липня в 17,083 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.
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