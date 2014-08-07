Базова інфляція в липні сповільнилася до 0,8%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в липні порівняно з попереднім місяцем сповільнилася до 0,8% з 1,4%, зафіксованих у червні порівняно з травнем, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, в липні 2014 року проти липня 2013 року базова інфляція прискорилась до 9,9% з 9%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року проти грудня 2013 року базова інфляція прискорилась до 9,4% з 8,5%, зафіксованих місяцем раніше.

За січень-липень 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року базова інфляція прискорилась до 4,8% з 4%, зафіксованих у січні-липні.

Нагадаємо, що базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників адміністративного, подієвого і сезонного характеру. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство й енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні, без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, у липні порівняно з червнем 2014 року сповільнилася до 0,4%, у річному вираженні (проти липня 2013 року) інфляція прискорилась до 12,6%. З початку 2014 року до грудня 2013 року інфляція в липні прискорилась до 12%.