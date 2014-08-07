Нацбанк пояснив, чому скоротилися резерви

Національний банк України пояснює скорочення резервів у липні до 16,069 млрд дол. платежами з державного боргу, повідомляється на сайті регулятора.

«На динаміку міжнародних резервів суттєво вплинуло здійснення в липні платежів з погашення й обслуговуванню державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті на 1,176 млрд дол., зокрема на користь Міжнародного валютного фонду на 648 млн. дол.», - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, збільшенню обсягу резервів у липні сприяло розміщення облігацій внутрішньої державної позики в іноземній валюті на 200 млн. дол., а також покупку Національним банком іноземної валюти на міжбанківському ринку на суму 80 млн. дол. з метою збільшення золотовалютних резервів.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Національного банку України на 1 серпня 2014 року становили 16,069 млрд дол., що на 5,9%, або на 1,013 млрд дол., менше від показника на 1 липня.

З початку нинішнього року резерви скоротилися на 21,29%, або на 4,346 млрд дол.

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України на 30 червня 2014 року становила 69,510 млрд дол., що на 589 млн. дол., або на 0,84%, менше від показника на початок місяця.