Медведєв доручив митниці заблокувати поставки товарів з країн, які ввели санкції





Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав на засіданні уряду.

«Доручаю Федеральній митній службі оперативно провести всі заходи, пов'язані з виконанням цього рішення. Іншими словами, заблокувати постачання відповідних товарів, Мінпромторгу і Мінсільгоспу – почати щоденний моніторинг товарних ринків і рівня цін і доповідати урядові», - сказав Медведєв.

При цьому він заявив, що спроби спекулятивно заробити на цій ситуації жорстко припинятимуться.

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За його словами, Мінсільгоспу, Мінекономрозвитку, Мінпромисловості і Федеральній антимонопольній службі необхідно налагодити роботу з представниками торгових мереж, виробниками продукції, провести зустрічі і консультації і визначити схему спільних дій з тим, аби максимально швидко компенсувати обсяги товарів за деякими позиціями, що випадають, і, звісно, не допустити зростання цін.

«У санкціях немає нічого доброго, я про це вже не раз говорив, і рішення у відповідь далося нам також не просто, ми були змушені його ухвалити, але навіть у цих умовах ми, впевнений, зуміємо ситуацію повернути на свою користь», - заявляє Медведєв.

Він вважає, що ці заходи розчистять магазинні полиці для російських товаровиробників.

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«Але, звичайно, нашим аграріям також потрібно багато що зробити, багато працювати, але такий шанс – унікальні умови відкриття і розширення імпортозамісних виробництв – пропускати не можна. Природно, що стосується всієї номенклатури згаданих мною товарів, з нами залишаються наші торгові партнери з інших країн», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня і в перших числах серпня Євросоюз, а також США, Канада, Японія й низка інших країн оголосили про нові санкції щодо осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії Росії, спрямовані на дестабілізацію становища в Україні. Перший етап санкцій було введено ще в березні ц.р. – після анексії РФ українського Криму.

7 серпня Росія повністю заборонила постачання яловичини, свинини, м'яса птиці, риби, овочів, фруктів, молочної продукції з країн, які ввели проти неї санкції.

«Я підписав постанову уряду. Росія вводить цілковиту заборону на постачання яловичини, свинини, плодоовочевої продукції – овочів і фруктів, м'яса птиці, риби, сирів, молока і молочних продуктів з країн ЄС, США, Австралії, Канади і Королівства Норвегія», - сказав Медведєв.