До бюджету почали надходити кошти від сплати "воєнного податку"

Надходження до державного бюджету від військового збору, який введено змінами до Податкового кодексу з 2 серпня, розпочалися відучора, повідомила голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюз.

Як передає кореспондент УНІАН, Слюз зазначила, що «для військового збору ми відкрили спеціальний рахунок, відучора йдуть надходження».

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Слюз нагадала, що це збір у розмірі 1,5% з розміру заробітної плати, але не уточнила суму надходжень.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня Верховна Рада ухвалила зміни в Закон України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», які передбачають збільшення обсягу дохідної частини держбюджету на 4,889 млрд грн - до 377,822 млрд грн і видаткової частини - на 4,825 млрд грн, до 441,587 млрд грн.

Одночасно прийняті зміни в Податковий кодекс, згідно з яким тимчасово, до 1 січня 2015 року, введено новий загальнодержавний військовий збір за ставкою 1,5% з доходів фізичних осіб у формі зарплати, заохочувальних і компенсаційних виплат, інших виплат та винагород.

За оцінками уряду, введення військового збору дозволить додатково залучити до держбюджету 2,9 млрд грн.

Відповідні закони підписані президентом, опубліковані і набули чинності.