Міжнародні резерви Росії за тиждень скоротилися на 2%
14:39, 07 серпня 2014Фінанси
0
Міжнародні резерви Росії за тиждень з 28 липня по 1 серпня 2014 року знизилися на $4 млрд до $468,4 млрд.
Міжнародні резерви Росії за тиждень скоротилися на 4 млрд / Фото УНІАН
Про це повідомив департамент зовнішніх і громадських зв'язків Банку Росії, передає ИТАР-ТАСС.
За даними регулятора, за липень 2014 року міжнародні резерви зменшилися на $9,488 млрд до $468,762 млрд.
За підсумками 2013 року обсяг міжнародних резервів РФ знизився на 5% до $510 млрд. Історичного максимуму - $598 млрд - резерви досягали на початку серпня 2008 року. У період кризи резерви знижувалися до $376 млрд (в середині березня 2009 року).
Міжнародні резерви РФ, представляють собою високоліквідні іноземні активи, наявні в розпорядженні Банку Росії і уряду РФ, складаються з коштів в іноземній валюті, спеціальних прав запозичення (СДР), резервної позиції в МВФ та монетарного золота.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter