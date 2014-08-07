Міжнародні резерви Росії за тиждень скоротилися на 2%

Про це повідомив департамент зовнішніх і громадських зв'язків Банку Росії, передає ИТАР-ТАСС.

За даними регулятора, за липень 2014 року міжнародні резерви зменшилися на $9,488 млрд до $468,762 млрд.

За підсумками 2013 року обсяг міжнародних резервів РФ знизився на 5% до $510 млрд. Історичного максимуму - $598 млрд - резерви досягали на початку серпня 2008 року. У період кризи резерви знижувалися до $376 млрд (в середині березня 2009 року).

Міжнародні резерви РФ, представляють собою високоліквідні іноземні активи, наявні в розпорядженні Банку Росії і уряду РФ, складаються з коштів в іноземній валюті, спеціальних прав запозичення (СДР), резервної позиції в МВФ та монетарного золота.