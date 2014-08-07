Долар зріс до 12,60 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,4000/12,5500, до 12:00 ціни зросли 12,5000/12,5800. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 12,5000/12,6000.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3418/0,3460, до 12:00 ціни піднялися 0,3448/0,3474. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,3460/0,3506. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 36,2635 (+0.0385).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3365/1,3390. Ринок євро-гривні відкрився котируваннями - 16,5875/16,7905, до 12:00 ціни пішли вгору 16,7155/16,8265. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH встановилися на рівні 16,7070/16,8445.

Як повідомляв УНІАН, у четвер на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до 12,4000/12,5500 грн/дол. проти 12,3800/12,5000 грн/дол. на закритті торгів у середу, 6 серпня.