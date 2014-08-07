Україні обіцяють падіння ВВП на 5% у 2014 році

Падіння економіки України за підсумками 2014 року становитиме до 5%, а невелике зростання можливе в 2015-му - на 0,5% і в 2016 році - на 3,5%, йдеться в економічному прогнозі аудиторської компанії EY (Ernst and Young), текстом якого володіє УНІАН.

«Падіння ВВП України прогнозується на 5% за підсумками 2014 року. Незначне зростання на рівні 0,5% очікується у 2015 році й суттєвіший показник - 3,5% у 2016», - прогнозують в EY.

При цьому аналітики зазначають, що ситуація в Україні буде й далі значно впливати на ринки Європи.

«Ескалація конфлікту спричинить зростання цін на енергоносії, відтік капіталів, зниження оборотів торгівлі, - наголосили експерти, зазначивши, що ключовим наслідком протистояння стане поглиблення рецесії в Росії. - Відтік капіталів буде чинити тиск на валютний курс. У цілому це може привести всю зону «євро» до стану рецесії вже наступного року».

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів Олександр Шлапак, виступаючи у Верховній Раді 17 липня, заявив, що в переглянутий державний бюджет на 2014 рік закладено падіння ВВП на 6-6,5%, інфляція - близько 19%.

Читайте такожДефіцит бюджету України за півроку знизився до 22,686 млрд гривень

За даними Держкомстату, падіння ВВП України у другому кварталі 2014 року порівняно з другим кварталом 2013 року прискорилося до 4,7%, при цьому Міжнародний валютний фонд у середині липня погіршив оцінку падіння реального ВВП України у 2014 році до 6,5% із прогнозованих раніше 5%.

За оцінками фонду, дефіцит держбюджету України становитиме 10,1% і 5,8% від ВВП у 2014 і 2015 роках відповідно, тобто фонд погіршив свої очікування порівняно з 8,5% і 6,1% відповідно, прогнозованими раніше.