Витрати бюджетів Донецької та Луганської областей у 1,5 разу перевищують надходження

18:25, 07 серпня 2014
Фінанси
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«Говорити про те, що хтось когось годує - некоректно», - зазначила глава Держказначейства.

Расходы бюджетов Донецкой и Луганской областей превышают поступления / УЗ

Видатки місцевих бюджетів Донецької та Луганської областей, за приблизними оцінками Державної казначейської служби України, в 1,5 разу перевищують надходження до цих бюджетів, повідомила голова служби Тетяна Слюз.

Голова Держказначейства зазначила, що Донецька і Луганська області дійсно мають істотну питому вагу в бюджеті за сплатою податків.

«Але якщо порівнювати питому вагу за витратами, то різниця по цих областях приблизно в 1,5 разу більше», - сказала вона і пояснила, що, наприклад, при надходженнях в 1 млрд грн витрати становлять 1,5 млрд грн.

«Говорити про те, що хтось когось годує – некоректно», - зазначила вона.

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Як повідомляв УНІАН, за оцінками Міністерства фінансів, доходи місцевих бюджетів України станом на 1 липня 2014 року становили 30,518 млрд грн, що на 2,5% більше показника на аналогічну дату минулого року. Найбільше зростання доходів за цей період зафіксоване в Києві - на 6,5%, до 3,852 млрд грн, Кіровоградській області – на 6,3%, до 594,425 млн. грн, Хмельницькій області – на 6%, до 669,121 млн. грн. У двох областях - Донецькій і Луганській - зафіксовано зниження доходів, на 1,3% і 1,4%, відповідно.

За січень-червень 2014 року місцеві бюджети одержали з держбюджету 61,3 млрд грн дотацій, що на 9,8 млрд грн, або на 19%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Мінфін обнародував проект змін до Бюджетного кодексу, які дозволять підвищити надходження до місцевих бюджетів на 21,1 млрд грн на рік.

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