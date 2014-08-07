Порошенко обіцяє скоротити кількість контролюючих органів з 83 до 19

Уряд України в рамках процесу дерегулювання економіки має намір скоротити кількість контролюючих державних органів до 19 з 83, заявив під час установчого засідання Національної ради реформ президент України Петро Порошенко.

«Думаю, що нам вдасться найближчим часом скоротити кількість регулюючих органів – з 83 до 19. Вони як гідра – рубаєш голову, ростуть нові. Адміністрація президента, Міністерство економічного розвитку напрацювало і ще напрацює цілий пакет дерегулювальних ініціатив, які просяться, аби їх якомога швидше схвалила Верховна Рада», - сказав глава держави.

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При цьому він наголосив, що зараз Україні потрібна короткострокова тактика реформ, яка базується на трьох «П», – простоті, прозорості і привабливості. «Простота – це спрощення адміністрування, дерегулювання в економіці, ліквідація наддержавних структур, непотрібних контролюючих органів, - сказав Порошенко. – Прозорість – це публічність діяльності чи бездіяльності, швидке оприлюднення звітів».

Привабливість, на думку глави держави, – це стимулювання інвестиції, гарантія надійності і безпеки бізнесу.