НБУ призупинив роботу банків у поки непідконтрольних Україні населених пунктах

Національний банк України зобов'язав банки України призупинити здійснення всіх видів фінансових операцій у населених пунктах, які не контролюються українською владою.

«Банкам України призупинити здійснення всіх видів фінансових операцій у населених пунктах, які не контролюються українською владою», - йдеться у постанові регулятора від 6 серпня №466, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Одночасно Нацбанк зобов'язав «Укрпошту» і небанківські установи призупинити фінансові операції на цій території і з нею, зокрема прийом і виплату переказів коштів.

Регулятор зобов'язав свій гендепартамент регулювання грошового обігу щодня інформувати банки про райони і міста обласного значення Донецької і Луганської областей, які не контролюються українською владою.

Нацбанк рекомендував банкам до повного відновлення діяльності надавати клієнтам послуги за допомогою засобів мобільного обслуговування.

Регулятор пояснює своє рішення необхідністю запобігти загрозі життю і здоров'ю клієнтів і працівників банків і фінустанов на території Донецької і Луганської областей.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 24 липня ввів надзвичайний режим роботи банківської системи в Донецькій, Луганській областях і Автономній Республіці Крим, оскільки ситуація, що склалася, не дозволяє працювати і забезпечувати фінансування потреб держави і життєдіяльності населення в звичайному режимі.

У рамках надзвичайного режиму роботи НБУ дозволив банкам по окремих напрямах діяти за спрощеною процедурою, при цьому зобов'язавши банки вживати заходи для забезпечення збереження життя і здоров'я працівників. Надзвичайний режим роботи банківської системи може вводитися на окремих територіях і на певний термін.

Під час надзвичайного режиму роботи правління Нацбанку може ухвалити рішення про призупинення або повну заборону діяльності банків або проведення окремих операцій, а також вимагати будь-яку додаткову інформацію від банків.

Нагадаємо, що згідно із Законом про запобігання негативного впливу на стабільність банківської системи, що діє з 11 липня, нормативно-правові акти НБУ набувають чинності після їх офіційної публікації без реєстрації в Міністерстві юстиції. Наразі постанова НБУ ніде не опублікована.