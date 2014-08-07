НБУ призупинив роботу банків у поки непідконтрольних Україні населених пунктах
НБУ рекомендував банкам до повного відновлення діяльності надавати клієнтам послуги за допомогою засобів мобільного обслуговування.
Національний банк України зобов'язав банки України призупинити здійснення всіх видів фінансових операцій у населених пунктах, які не контролюються українською владою.
«Банкам України призупинити здійснення всіх видів фінансових операцій у населених пунктах, які не контролюються українською владою», - йдеться у постанові регулятора від 6 серпня №466, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.
Одночасно Нацбанк зобов'язав «Укрпошту» і небанківські установи призупинити фінансові операції на цій території і з нею, зокрема прийом і виплату переказів коштів.
Регулятор зобов'язав свій гендепартамент регулювання грошового обігу щодня інформувати банки про райони і міста обласного значення Донецької і Луганської областей, які не контролюються українською владою.
Нацбанк рекомендував банкам до повного відновлення діяльності надавати клієнтам послуги за допомогою засобів мобільного обслуговування.
Регулятор пояснює своє рішення необхідністю запобігти загрозі життю і здоров'ю клієнтів і працівників банків і фінустанов на території Донецької і Луганської областей.
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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 24 липня ввів надзвичайний режим роботи банківської системи в Донецькій, Луганській областях і Автономній Республіці Крим, оскільки ситуація, що склалася, не дозволяє працювати і забезпечувати фінансування потреб держави і життєдіяльності населення в звичайному режимі.
У рамках надзвичайного режиму роботи НБУ дозволив банкам по окремих напрямах діяти за спрощеною процедурою, при цьому зобов'язавши банки вживати заходи для забезпечення збереження життя і здоров'я працівників. Надзвичайний режим роботи банківської системи може вводитися на окремих територіях і на певний термін.
Під час надзвичайного режиму роботи правління Нацбанку може ухвалити рішення про призупинення або повну заборону діяльності банків або проведення окремих операцій, а також вимагати будь-яку додаткову інформацію від банків.
Нагадаємо, що згідно із Законом про запобігання негативного впливу на стабільність банківської системи, що діє з 11 липня, нормативно-правові акти НБУ набувають чинності після їх офіційної публікації без реєстрації в Міністерстві юстиції. Наразі постанова НБУ ніде не опублікована.