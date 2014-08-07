Світовий банк виділив $500 млн фінсектору України

Рада виконавчих директорів Світового банку сьогодні затвердила нову операцію на 500 млн. дол. у рамках першої позики на політику розвитку фінансового сектора України і реформування банківської системи, говориться в заяві банку, переданій агентству УНІАН.

«Ми надаємо допомогу органам державної влади України для впровадження невідкладного комплексу заходів, спрямованих на відновлення стійкого зростання. Питання забезпечення ефективного і стабільного функціонування банківської системи гостро стоїть на порядку денному реформ, реалізацію яких Світовий банк підтримуватиме і надалі через цю позику та інші інструменти», - говориться в заяві.

За інформацією банку, позика буде спрямована на підтримку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для вирішення проблем неплатоспроможних банків, незалежне стрес-тестування 35 найбільших банків країни, а також на зміцнення системи банківського нагляду.

Банк нагадує, що позика є частиною загальної допомоги з подолання кризи в Україні, про яку група Світового банку оголосила в березні цього року і обсяг якої до кінця 2014 року становитиме 3,5 млрд дол. З урахуванням цієї позики, поточний кредитний портфель Світового банку становитиме 4,19 млрд дол. у рамках 12 операцій, що реалізуються в країні.

За інформацією на сайті Міністерства фінансів, кредитні кошти будуть залучені до держбюджету на 16 років з 7-річним пільговим періодом за змінною процентною ставкою на 6 місяців «LIBOR + змінний спред» і з одноразовою комісією 0,25%.

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Як повідомляв УНІАН, Україна підписала кредитний договір зі Світовим банком щодо фінансування трьох нових проектів загальною вартістю 1,48 млрд дол. у рамках загального обсягу фіндопомоги Україні, яка цього року може становити 3,5 млрд дол.

У складі пакета кредит на 750 млн. дол. на політику розвитку, кредит на 382 млн. дол. за проектом підвищення енергоефективності у сфері централізованого теплопостачання і кредит на 350 млн. дол. за проектом розвитку інфраструктури. Кредитні кошти надаються на 15 років, пільговий період становить 5 років, ставка 0,9% річних. Фінансування супроводжуватиметься технічною допомогою і проведенням діалогу з владою України для прискорення структурних і макроекономічних реформ.

Уряд України планував до кінця липня підписати зі Світовим банком договір за ще одним кредитом на 500 млн. дол. для стабілізації банківського сектора, про що наприкінці травня повідомив міністр фінансів України Олександр Шлапак.

Світовий банк є основним партнером України в галузі розвитку. З моменту приєднання України до Світового банку в 1992 році загальний обсяг зобов'язань банку в країні досяг більш як 9 млрд. дол. США в рамках 45 проектів і програм.