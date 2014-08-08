ЄБРР планує виділити Україні кредит у $100 млн на енергозбереження

Європейський банк реконструкції та розвитку розглядає можливість виділення кредиту в обсязі 100 млн дол. на програми енергоефективності у домогосподарствах і житловому секторі, йдеться у повідомленні банку.

Як наголошується, проект є першим таким проектом для України. Кошти будуть залучні з донорських фондів, а також по лінії низки неурядових і урядових організацій, зокрема Федерального міністерства природних ресурсів ФРН. Механізм надання коштів передбачає видачу їх банкам і кредитним організаціям, які потім кредитуватимуть кінцевих позичальників.

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Остаточне рішення про надання кредиту буде ухвалено у червні 2015 року, зазначають в ЄБРР.

ЄБРР – найбільший фінансовий інвестор в Україні. Станом на 1 липня 2014 року банк виділив Україні понад 9,2 млрд євро (12,3 млрд дол. США) у рамках 329 проектів.